Por lo tanto, en resumen y sin más introducción, con esa creatividad que no se agota y su elegante ejecución, Apple ha vuelto a innovar. Solamente que en esta ocasión no se trata de tecnología, de un nuevo aparato o dispositivo. Lo ha hecho en sus tiendas, reinventado la experiencia en ellas y trayendo a la vida “Today at Apple”, porque todo lo que existe hecho por personas puede y debe ser mejorado. Incluida el retail, la iglesia, el museo o la universidad, las tradiciones y hasta un lápiz, todo puede ser reinventado.