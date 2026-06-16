Vea premiado documental sobre aves y ecología en el Centro de Cine: ‘Todo lo que respira’

Cinco escenas de la guerra en Afganistán y All that Breathes fueron los filmes seleccionados.

El proyecto costarricense de documental creativo Wimblu, en colaboración con el programa Preámbulo, organizará un ciclo de cine dedicado a la paz el próximo miércoles 17 de junio a las 7 p.m. en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, en San José.

Wimblu es un estudio de documental creativo enfocado en producir y difundir historias de no ficción desde las intersecciones de la ecología, la cultura y la espiritualidad.

Realizan iniciativas “con la misión de restaurar nuestro sentido de conexión y pertenencia a la tierra”. “A través de nuestros proyectos honramos y reconocemos la interconexión que existe entre los mundos humanos y más que humanos”, dijo Pablo Franceschi, miembro de Wimblu.

El colectivo está integrado por los costarricenses Alessandra Baltodano, Carolina Bello y Pablo Franceschi.

La iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al volumen 10 de la revista multimedia de Wimblu, titulado Paz, y busca “generar espacios de reflexión sobre los conflictos contemporáneos, las posibilidades de reconciliación y las formas de construir relaciones más armoniosas tanto entre las personas como con el entorno natural”.

“Desde Wimblu nos parece importante, en el contexto actual, pausar y crear espacios para reflexionar sobre cómo estamos reconciliando nuestras diferencias y cómo podemos transformar el conflicto desde la no violencia”, explicaron los organizadores.

El programa incluye la exhibición de dos producciones internacionales. La primera es el cortometraje Cinco escenas de la guerra en Afganistán, tal como aparecen en Sussex del Este, del cineasta británico Frank Elly Martin, director de documentales y fotógrafo graduado de la Escuela Nacional de Cine y Televisión del Reino Unido.

Cinco escenas de la guerra en Afganistán, tal como aparecen en Sussex del Este, del cineasta británico Frank Elly Martin. (Frank Elly Martin/Frank Elly Martin)

La segunda película será All That Breathes (Todo lo que respira), largometraje del director indio Shaunak Sen que obtuvo el Gran Premio del Jurado en la categoría de Documental Internacional del Festival de Sundance, el premio Golden Eye al mejor documental en el Festival de Cannes 2022 y una nominación al Premio Oscar como mejor largometraje documental.

All That Breathes, largometraje del director Shaunak Sen que obtuvo una nominación al Premio Oscar como mejor largometraje documental. (Shaunak Sen/Shaunak Sen)

Según Wimblu, además de abordar temas relacionados con la paz y la coexistencia, las películas invitan a cuestionar una visión centrada exclusivamente en los seres humanos y a buscar inspiración en las relaciones que se establecen con el mundo natural y los seres no humanos.

La proyección de Todo lo que respira también guarda relación con el texto En busca de un espacio para respirar, escrito por Fernando Chaves Espinach e incluido en el volumen 10 de la revista multimedia de Wimblu.

Las películas se presentarán en inglés con subtítulos en español. La entrada forma parte de la programación habitual de Preámbulo.