Áncora

Vea premiado documental sobre aves y ecología en el Centro de Cine: ‘Todo lo que respira’

Incluye la proyección de dos producciones internacionales que invitan a reflexionar sobre la reconciliación, la no violencia y la relación entre los seres humanos y el mundo natural.

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Por Sebastián Araya Delgado
Cinco escenas de la guerra en Afganistán y All that Breathes fueron los filmes seleccionados.
Cinco escenas de la guerra en Afganistán y All that Breathes fueron los filmes seleccionados. (Preámbulo/Preámbulo)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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