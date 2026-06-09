Áncora

Centro de Cine presenta ciclo dedicado al orgullo y la diversidad con cuatro películas

Las funciones se realizarán en la Sala Gómez Miralles, en el Centro de Cine, en barrio Amón, con entrada gratuita y abierta al público.

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Por Sebastián Araya Delgado
Fotograma de la película 'lingua franca', de la directora filipina Isabel Sandoval
Fotograma de la película 'lingua franca', de la directora filipina Isabel Sandoval (Asian Film Archive/Asian Film Archive)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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