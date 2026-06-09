Centro de Cine presenta ciclo dedicado al orgullo y la diversidad con cuatro películas

Junio es el Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, conmemorado internacionalmente, y el espacio Preámbulo, del Centro de Cine, se suma con un ciclo especial la próxima semana.

Las funciones se realizarán en la Sala Gómez Miralles, en el Centro de Cine, en barrio Otoya (San José) con entrada gratuita y abierta al público.

Serán cuatro filmes los que se presentarán a partir del jueves 18 de junio, a las 7 p. m., con Queerama, un documental que repasa un siglo de experiencias LGBTQ+ en el Reino Unido, desde la criminalización y la persecución hasta las conquistas sociales y legales más recientes.

El viernes 19 sigue Who I Am Not, de la realizadora húngara Tünde Skovrán, que sigue las vidas de dos personas intersexuales en Sudáfrica y explora cuestiones relacionadas con la identidad, el cuerpo, la discriminación y el reconocimiento de derechos en una sociedad todavía marcada por prejuicios y vacíos legales.

Lingua Franca, escrita, dirigida y protagonizada por la cineasta filipina Isabel Sandoval, es una obra cumbre del cine trans reciente, y narra cómo vive una mujer trans en Nueva York mientras enfrenta la incertidumbre migratoria y la búsqueda de estabilidad afectiva y económica.

Queercore reconstruye la historia de un movimiento artístico y contracultural surgido en las décadas de 1980 y 1990 que combinó activismo queer, música punk, publicaciones independientes y una actitud de abierta confrontación frente a las normas sociales y culturales de la época.

El ciclo Preámbulo del Centro de Cine es un programa continuo con una oferta muy diversa. En sus redes sociales, puede encontrar el resto de películas preparadas para junio, que incluyen cine costarricense, cintas históricas y algunas funciones especiales.