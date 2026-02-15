Vea el golazo de Liga de Ascenso que bien podría merecer un Premio Puskas

⏰90+1’ Golazo de Jordin Urbina para empatar el encuentro en los últimos minutos del partido. pic.twitter.com/s35EGEo7U8

En tiempo de descuento, con el marcador en contra y desde unos 40 metros de distancia, el jugador Jordin Urbina, de Fútbol Consultants, anotó un gol de antología en la Liga de Ascenso, que bien podría merecer el Premio Puskás al mejor gol del año de la FIFA.

La acción se produjo al minuto 90+1 del partido entre Escorpiones de Belén y Fútbol Consultants, este sábado 14 de febrero, cuando el marcador favorecía a los locales tras un gol de Abner Hidalgo al 58’.

El volante de Fútbol Consultants, Jordin Urbina, celebra junto a Matias Bolaños (atrás), el golazo que le marcó a Escprpiones, por la Liga de Ascenso. (Redacción de La Nación/Cortesía: Fútbol Consultants)

Con el reloj en contra y en una de las últimas acciones de peligro a favor de Consultants, se sancionó un tiro libre para el conjunto josefino desde aproximadamente 40 metros, frente al marco del guardameta Bryan Rodríguez.

Con solo dos hombres en la barrera, Rutssel Mora tocó en corto el balón para Urbina, quien sacó un potente derechazo que tomó velocidad y se incrustó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Rodríguez.

“¡Golazo!”, exclamó el narrador de TD+, Juan Carlos Solano, al igual que el comentarista Rándall Vargas. Sin duda, uno de los mejores —si no el mejor— goles del Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso.

Al final, el compromiso concluyó con marcador de 1-1 en la jornada seis de la Liga de Ascenso. Escorpiones se quedó con 12 puntos y no logró arrebatarle la cima del Grupo B a Uruguay de Coronado, que contabiliza 13.