Castillo Armas, un personaje envidioso, militar mediocre, feo, conocido también como Cara de Hacha, no restableció las relaciones diplomáticas con República Dominicana, no invitó a Trujillo a Guatemala y tampoco le dio el reconocimiento que sí le había dado a Somoza al otorgarle la Orden del Quetzal. Trujillo no lo soportó, ni eso ni que se burlara en público de su hijo Ramfis, argumentando que era muy fácil ser un seductor de mujeres teniendo los bolsillos llenos del dinero de una dictadura.