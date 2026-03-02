Áncora

¿Un nuevo Rembrandt? Investigación arroja luz sobre un cuadro de 400 años

Hallar un nuevo Rembrandt es algo que “ocurre pocas veces”, declaró Taco Dibbits, director del Rijksmuseum de Países Bajos.

Por AFP
'La visión de Zacarías en el Templo', de 1633, atribuido a Rembrandt este 2026.
'La visión de Zacarías en el Templo', de 1633, atribuido a Rembrandt este 2026. (Rembrandt van Rijn/Rijskmuseum)







