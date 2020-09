Manuel María Gutiérrez es lo que los estadounidenses llaman “an unsung heroe”: “un héroe no cantado”. No solo fue uno de los protagonistas de las batallas de Santa Rosa, Sardinal y Rivas, sino también un héroe musical. El país no le ha concedido ni remotamente la gloria que merece. Sabemos que es el autor del Himno Nacional. Hoy vamos a hablar de otra de sus composiciones señeras: la Patriótica Costarricense.