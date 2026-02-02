Trump cierra temporalmente el Kennedy Center tras retiro masivo de músicos y caída en ventas

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que planea cerrar por dos años el Kennedy Center de Washington para realizar una renovación en las instalaciones de la emblemática institución cultural.

Recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

“He determinado que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de Éxito, Belleza y Grandeza es cesar las Operaciones de Entretenimiento por un período de aproximadamente dos años”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Tras el anuncio del cambio de nombre, múltiples artistas cancelaron sus citas en el complejo cultural; no todos citaron directamente a la inclusión del apellido del presidente en el nombre, pero sí se refirieron a “la situación política”.

De acuerdo con el New York Times, la semana pasada, el aclamado compositor estadounidense Philip Glass anunció que retiraba su Sinfonía n.º 15, encargada por la Orquesta Sinfónica Nacional como homenaje a Abraham Lincoln en junio. La reconocida soprano Renée Fleming, la más célebre de Estados Unidos, también canceló su concierto.

La Ópera Nacional de Washington anunció el mes pasado que rompía sus vínculos con el centro, y la otra gran institución de música clásica que lo tenía como sede, la Orquesta Sinfónica Nacional, ha estado tocando ante salas prácticamente vacías, informó el Times.