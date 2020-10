En su natal Sevilla, el joven Velázquez creó sus primeras obras, tan buenas como esa inolvidable Vieja friendo huevos; la ejecutó —cuesta creerlo— un muchacho que no había cumplido los veinte años. Pacheco no era envidioso del talento ajeno: favoreció al yerno, que terminó pintando al mismísimo rey de España, el siempre poco agraciado Felipe IV. También pintó a la familia real, a los bufones, a los perros de palacio, a las monjas que hacían de niñeras, a Esopo y a Vulcano y Apolo (de oídas), al Conde Duque de Olivares, quien mandaba en toda España porque Felipe IV no tenía tiempo para la política, a sí mismo, a hilanderas, herreros y borrachines porque nunca se olvidó de su pobreza primera, y hasta a un señor que viene bajando las gradas en el famoso cuadro de Las Meninas y nadie sabe quién es.