La relación de don Quijote con la derrota es más compleja que una simple contabilidad de los casos en que el personaje participa. Implica la esperanza, porque un valiente sabe que primero le quitarán la vida que el coraje, y si la voluntad de ofrecer resistencia se mantiene, ninguna batalla está perdida hasta que la muerte la hace desaparecer. Si estoy, estoy luchando, y si ya no estoy luchando, es porque no estoy: la muerte no logra vencerme en la batalla, solo puede hacer que ya no exista la batalla. Implica la desesperanza, exactamente por las mismas razones: al final, no habrá poesía que no sea borrada por el largo brazo de la muerte, no habrá libro capaz de resistírsele, ningún arte escapará de sus tinieblas.