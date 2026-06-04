Tres estudiantes costarricenses son seleccionados por la Unesco para exposición mundial

Tres estudiantes costarricenses fueron seleccionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para integrar la exposición virtual mundial Arte por la Paz, una iniciativa que reúne creaciones artísticas de niños y adolescentes de distintos países con el objetivo de promover la cultura de paz, la diversidad y la ciudadanía global.

La muestra se desarrolla en el marco de la Semana de la Educación Cultural y Artística de la UNESCO 2026, bajo el lema “Educación cultural y artística para una paz duradera”, y reúne trabajos realizados por estudiantes de entre 6 y 14 años de diversas regiones del mundo.

Costa Rica está representada por tres estudiantes pertenecientes a centros educativos que forman parte de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA). Las obras seleccionadas fueron:

Paz hecha por Marina Chávez González , estudiante de León School, en Alajuela.

hecha por , estudiante de León School, en Alajuela. Un mundo de paz creada por Isaac Ramírez , de la Escuela Bilingüe Reina de los Ángeles, en San José.

creada por , de la Escuela Bilingüe Reina de los Ángeles, en San José. La paz sostiene al mundo realizada por Kami Espinoza, estudiante de Atlantic College, en Limón.

Según el organismo internacional, estas competencias son esenciales para construir sociedades más inclusivas y promover una convivencia basada en los derechos humanos.

La iniciativa se fundamenta en el Marco de la UNESCO para la Educación Cultural y Artística, que busca desarrollar en las nuevas generaciones conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les permitan utilizar el arte como una herramienta de transformación social, participación democrática y responsabilidad ciudadana.

Para la RedPEA Costa Rica, la participación de los estudiantes en esta exposición internacional refleja la importancia de abrir espacios donde la niñez y la juventud puedan expresar sus ideas y visiones de futuro a través de distintas manifestaciones artísticas.

La organización destacó que las obras seleccionadas evidencian cómo la paz puede construirse desde las aulas mediante el reconocimiento de las diferencias, el diálogo y la convivencia, valores que forman parte de los principios promovidos por la UNESCO en sus programas educativos.

Dibujo de Kami Espinoza Picado titulado 'La Paz sostiene el mundo' (Kami Espinoza Picado/Ministerio de Educación Pública)

La exposición virtual y el ensayo fotográfico que reúne las creaciones de estudiantes de distintos países pueden consultarse a través del portal oficial de la UNESCO, donde se exhiben las diversas perspectivas culturales y mensajes de paz aportados por niñas, niños y adolescentes de todo el mundo.

La selección de Marina Chávez, Isaac Ramírez y Kami Espinoza constituye un reconocimiento al talento estudiantil costarricense y una oportunidad para que sus mensajes de paz trasciendan fronteras mediante el lenguaje universal del arte.