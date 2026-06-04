Tres estudiantes costarricenses son seleccionados por la Unesco para exposición mundial

Tres estudiantes costarricenses fueron seleccionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para integrar la exposición virtual mundial Arte por la Paz, una iniciativa que reúne creaciones artísticas de niños y adolescentes de distintos países con el objetivo de promover la cultura de paz, la diversidad y la ciudadanía global.
La muestra se desarrolla en el marco de la Semana de la Educación Cultural y Artística de la UNESCO 2026, bajo el lema “Educación cultural y artística para una paz duradera”, y reúne trabajos realizados por estudiantes de entre 6 y 14 años de diversas regiones del mundo.
Costa Rica está representada por tres estudiantes pertenecientes a centros educativos que forman parte de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA). Las obras seleccionadas fueron:
- Paz hecha por Marina Chávez González, estudiante de León School, en Alajuela.
- Un mundo de paz creada por Isaac Ramírez, de la Escuela Bilingüe Reina de los Ángeles, en San José.
- La paz sostiene al mundo realizada por Kami Espinoza, estudiante de Atlantic College, en Limón.
Según el organismo internacional, estas competencias son esenciales para construir sociedades más inclusivas y promover una convivencia basada en los derechos humanos.
La iniciativa se fundamenta en el Marco de la UNESCO para la Educación Cultural y Artística, que busca desarrollar en las nuevas generaciones conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les permitan utilizar el arte como una herramienta de transformación social, participación democrática y responsabilidad ciudadana.
Para la RedPEA Costa Rica, la participación de los estudiantes en esta exposición internacional refleja la importancia de abrir espacios donde la niñez y la juventud puedan expresar sus ideas y visiones de futuro a través de distintas manifestaciones artísticas.
La organización destacó que las obras seleccionadas evidencian cómo la paz puede construirse desde las aulas mediante el reconocimiento de las diferencias, el diálogo y la convivencia, valores que forman parte de los principios promovidos por la UNESCO en sus programas educativos.
La exposición virtual y el ensayo fotográfico que reúne las creaciones de estudiantes de distintos países pueden consultarse a través del portal oficial de la UNESCO, donde se exhiben las diversas perspectivas culturales y mensajes de paz aportados por niñas, niños y adolescentes de todo el mundo.
La selección de Marina Chávez, Isaac Ramírez y Kami Espinoza constituye un reconocimiento al talento estudiantil costarricense y una oportunidad para que sus mensajes de paz trasciendan fronteras mediante el lenguaje universal del arte.