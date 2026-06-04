Áncora

Tres estudiantes costarricenses son seleccionados por la Unesco para exposición mundial

Las obras de niños y jóvenes de Alajuela, San José y Limón forman parte de la muestra virtual internacional ‘Arte por la Paz’, organizada por la Unesco.

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Por Sebastián Araya Delgado
Dibujo hecho por Isaac Ramirez, titulado 'Un mundo de paz'
Dibujo hecho por Isaac Ramirez, titulado 'Un mundo de paz' (Isaac Ramirez/Ministerio de Educación Pública)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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