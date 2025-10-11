Todo lo que Claude Monet aprendió en Venecia, ‘demasiado bella para ser pintada’

Nueva York, Estados Unidos. A sus 68 años, Claude Monet no quería viajar a Venecia en 1908. En ese momento trabajaba en sus famosas pinturas de nenúfares y solo a regañadientes accedió a acompañar a su esposa, Alice Hoschede.

Pero el tiempo que pasó allí fue uno de los más prolíficos de su obra y resultó en 37 pinturas, muchas de las cuales se exhiben desde este sábado en el Museo de Brooklyn, en Nueva York.

“Se enamoró de la ciudad, y tuvo allí un tiempo maravilloso con Alice”, dice Lisa Small, una de las curadoras de la muestra.

“Ellos querían regresar, pero Alice enfermó y tristemente murió” en 1911, explicó Small. “Entonces él terminó estas obras en Giverny en un estado de pesar y de duelo”.

'El Palacio Ducal', 1908, de Claude Monet, en la colección del Brooklyn Museum. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

La exhibición, que se prolongará hasta febrero de 2026, vuelve sobre los pasos del viaje de la pareja a Venecia por medio de las obras maestras que el pintor francés creó en la ciudad y de sus archivos, incluyendo postales y fotos.

Para la muestra se reunieron 19 pinturas. Muchas exhiben, en el icónico estilo del maestro impresionista, edificios arquitectónicamente asombrosos desde diferentes distancias y horas del día, siempre destacando el agua y sus reflejos.

En sí misma, Venecia es la segunda protagonista de la exhibición artística, en la que también se presentan trabajos sobre la ciudad de Canaletto (1697-1768), J.M.W. Turner (1775-1851), y John Singer Sargent (1856-1925).

LEA MÁS: Atardeceres en obras pictóricas dan pistas sobre cómo era la atmósfera

El punto culminante de Monet y Venecia es una sala con las pinturas de Monet acompañadas de música, con una sinfonía creada para la ocasión por el compositor residente del museo, Niles Luther.

La pieza es un guiño a los críticos de arte que, “especialmente hacia el final de su carrera, hablaban de su obra en términos musicales, a través de una lente musical”, dijo Small.

“Hablaban de la sinfonía de colores, la armonía de las pinceladas, las pinceladas como una orquesta”, dijo.

Claude Monet afirmó una vez que Venecia era “demasiado hermosa para ser pintada”. “Monet y Venecia es la primera exposición que se centra en las luminosas pinturas venecianas de Monet —un capítulo radiante pero poco explorado en la etapa final del artista— desde su debut en 1912″, describe el Brooklyn Museum.

LEA MÁS: ¡Otra vez! Activistas lanzan puré de papa sobre cuadro de Monet en Alemania