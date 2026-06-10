Áncora

Temporada Española de Conciertos traerá a Costa Rica una agenda gratuita con figuras internacionales de la música

La cuarta edición del ciclo reunirá a destacados artistas de España, Colombia y Costa Rica en una programación que recorrerá el piano clásico, el jazz y más.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Araya Delgado
IV Temporada Española de Conciertos 2026: una celebración de la música, el patrimonio y la cooperación cultural
IV Temporada Española de Conciertos 2026: una celebración de la música, el patrimonio y la cooperación cultural (Centro Cultural de España en Costa Rica/Centro Cultural de España en Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
conciertosmúsicaCentro Cultural de EspañaManuel de Falla
Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.