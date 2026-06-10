Temporada Española de Conciertos traerá a Costa Rica una agenda gratuita con figuras internacionales de la música

IV Temporada Española de Conciertos 2026: una celebración de la música, el patrimonio y la cooperación cultural

Costa Rica recibirá este año a reconocidos intérpretes y agrupaciones internacionales como parte de la IV Temporada Española de Conciertos 2026, una iniciativa cultural que ofrecerá seis espectáculos gratuitos en escenarios emblemáticos del país entre junio y noviembre.

La programación fue presentada este lunes en el foyer del Teatro Nacional y reúne propuestas que abarcan desde la música clásica y barroca hasta el jazz contemporáneo y producciones interdisciplinarias que integran danza, teatro de títeres y artes visuales.

Organizada por el Centro Cultural de España en Costa Rica, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la temporada cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud, la Universidad de Costa Rica, el Centro Cultural de la Universidad Santa Paula y el Banco Davivienda Costa Rica.

Uno de los ejes principales de la edición 2026 será el homenaje al compositor español Manuel de Falla, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento. Asimismo, la programación se suma a las conmemoraciones por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El ciclo abrirá el 25 de junio en el Teatro Nacional con el pianista español Javier Perianes, considerado una de las figuras más destacadas del panorama musical europeo. Su recital explorará los vínculos artísticos entre Manuel de Falla, Frédéric Chopin e Isaac Albéniz.

La agenda continuará el 10 de julio con la presentación del David Sancho Trío en el Teatro Popular Melico Salazar. El pianista madrileño llegará acompañado por Jesús Caparrós y Fran Gayo para presentar “Mind in Progress”, un proyecto que combina jazz, electrónica y otras influencias contemporáneas.

vocalista Ruth Rosique Centro Cultural de España en Costa Rica (Centro Cultural de España en Costa Rica/Centro Cultural de España en Costa Rica)

El 20 de agosto, el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica albergará la presentación del ensamble barroco Harmonia del Parnàs, dirigido por Marian Rosa Montagut. El espectáculo incluirá la participación de la soprano costarricense Gimena Sánchez, la soprano española Ruth Rosique y el contratenor Lidor Mesika, quienes interpretarán repertorio lírico español del siglo XVIII con instrumentos históricos.

La programación se trasladará a Cartago el 19 de septiembre con la actuación de Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. El músico ofrecerá una experiencia inspirada en el universo creativo de Antoni Gaudí en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, acompañado por coreografías del Taller Nacional de Danza.

Cristina viendo al horizonte (Centro Cultural de España en Costa Rica/Centro Cultural de España en Costa Rica)

Posteriormente, el 27 de octubre, el gaitero gallego Carlos Núñez se presentará en el Teatro Popular Melico Salazar con el espectáculo “Celtic Beethoven”, una propuesta que rescata las composiciones y arreglos realizados por Ludwig van Beethoven a partir de melodías tradicionales de Irlanda, Escocia y Gales.

Hombre con Gaita (Centro Cultural de España en Costa Rica/Centro Cultural de España en Costa Rica)

La temporada concluirá los días 16 y 17 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica con una producción que reunirá a la Filarmónica Joven de Colombia y la compañía de títeres Per Poc. El montaje combinará “El retablo de Maese Pedro”, de Manuel de Falla, con “El carnaval de los animales”, de Camille Saint-Saëns, incorporando títeres de gran formato inspirados en la biodiversidad costarricense.

Cristina viendo al horizonte (Centro Cultural de España en Costa Rica/Centro Cultural de España en Costa Rica)

El embajador de España en Costa Rica, Juan Ignacio Morro Villacián, destacó la temporada como un espacio de intercambio cultural que fortalece los vínculos históricos y humanos entre ambos países.

Todos los conciertos serán gratuitos y abiertos al público hasta completar el aforo de cada recinto.