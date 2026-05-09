Áncora

Centro Cultural de España abre convocatoria para ‘teatro fuera de lo esperado’

La iniciativa Fuera De 2026 seleccionará una propuesta de teatro o artes escénicas experimentales para estrenarse en julio en San José.

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Por Fernando Chaves Espinach
Juan Antonio Sánchez Gutiérrez, nuevo director del Centro
El CCE se ubica en la rotonda de El Farolito, en barrio Escalante, San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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