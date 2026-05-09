Centro Cultural de España abre convocatoria para ‘teatro fuera de lo esperado’

El CCE se ubica en la rotonda de El Farolito, en barrio Escalante, San José.

El espacio del Centro Cultural de España en Costa Rica no tiene exactamente un escenario convencional, pero tampoco busca eso con su nueva convocatoria. En una nueva edición de Fuera De, esperan recibir proyectos de “teatro fuera de lo esperado”.

El CCE retoma esta plataforma dedicada al teatro y las artes escénicas “off” que busca impulsar propuestas independientes, experimentales y alejadas de los formatos tradicionales.

La iniciativa está dirigida a profesionales y agrupaciones residentes en Costa Rica y seleccionará un proyecto escénico que será estrenado en julio de 2026 en las instalaciones del centro cultural, ubicado en barrio Escalante, San José.

Según la convocatoria, Fuera De pretende consolidarse como un “laboratorio escénico vivo”, orientado a proyectos que exploren nuevos lenguajes, mezclen disciplinas artísticas y propongan formas no convencionales de relación con el público.

El programa toma como referencia la tradición del teatro off desarrollada en circuitos alternativos de ciudades como Nueva York, Madrid o Buenos Aires, históricamente asociados con la experimentación y la creación independiente.

La propuesta seleccionada recibirá apoyo económico para producción, acompañamiento durante el proceso creativo, espacio de ensayo y temporada de funciones, además de una estrategia de promoción y comunicación.

Como parte del proyecto, también se solicitará el desarrollo de actividades abiertas al público que permitan compartir el proceso creativo de la obra.

La convocatoria permanecerá abierta del 5 al 22 de mayo y el proyecto seleccionado se anunciará el 29 de mayo. Las funciones están previstas para los días 17, 18, 24 y 25 de julio.

Las personas interesadas pueden solicitar más información mediante el correo jose.montero@aecid.es o consultar detalles en los canales oficiales del Centro Cultural de España en Costa Rica.

'El mundo patas arriba' es obra gráfica de Claudio Corrales, exhibida en el Centro Cultural de España en 'Acciones gráficas incontrolables'. (Álvaro Arroyo/Cortesía del Centro Cultural de España)

¿Qué más hay en el CCE?

Aparte de esta convocatoria, el CCE tiene abierta otra para el Taller de Narrativas y Posicionamientos: Imaginarios Climáticos impartido por el arquitecto y filósofo Miguel Jaenicke Fontao, especializado en urbanismo y sostenibilidad.

El encuentro programado para junio se dedicará a “cuestionar y crear narrativas en torno a la crisis climática, explorando los imaginarios que configuran nuestra relación con el entorno”.

Además, ya está plenamente activo el ciclo de cine de los martes, que el CCE quiere retomar como una cita fija para el audiovisual en todas sus formas. Este mes, el ciclo Cine en los márgenes todavía ofrece tres películas más: Barrio (12 de mayo), El Bolá (19 de mayo) y 15 años y un día (26 de mayo). La entrada es gratuita.

En la sala de exposiciones se puede apreciar Acciones gráficas incontrolables, con una selección de artistas que “utilizan la gráfica como gesto corporal, jerga popular, cartografías de la memoria, textos que se reapropian del espacio y la identidad que se performa”, según su cocuradora, Erika Martin.

Asimismo, en mayo se ofrecerán charlas, conversatorios, conciertos y otras actividades, que puede consultar en el sitio web del centro o en sus redes sociales.