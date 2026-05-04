Áncora

‘Acciones gráficas incontrolables’: un proyecto donde todo se desborda

El Centro Cultural de España muestra una selección de artistas gráficos que exceden, transforman y extienden su trabajo. Conozca el proyecto.

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Por Erika Martin Arroyo
'El mundo patas arriba' es obra gráfica de Claudio Corrales, exhibida en el Centro Cultural de España en 'Acciones gráficas incontrolables'.
'El mundo patas arriba' es obra gráfica de Claudio Corrales, exhibida en el Centro Cultural de España en 'Acciones gráficas incontrolables'. (Álvaro Arroyo/Cortesía del Centro Cultural de España)







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