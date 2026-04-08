Teatro Nacional estrena evento para música nueva en programa Música al Atardecer

El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se presentará en el Teatro Nacional.

¿Cómo llega la nueva música a sus primeros oídos? Es uno de los grandes desafíos de la creación artística contemporánea: lograr ser escuchado. Para sortear ese reto, el Teatro Nacional, junto con la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y la Entidad de Gestión Colectiva AIE, dedicará parte de su programa Música al Atardecer a celebrar esa naciente producción.

Bajo el título de Inédito, el programa de conciertos de jueves a las 5 p. m. ofrecerá varias fechas de composición y ejecución de nueva música en distintos formatos y géneros.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el espacio incluirá “estrenos, lecturas a vista, residencias breves de composición y conciertos comentados que permitan poner en valor el trabajo autoral y favorecer la circulación de repertorio costarricense”.

Según el director de la institución, Guillermo Madriz, Inédito constituye "una ventana para nuevas creaciones que deben tener una visibilidad mayor dado que alimentan el nuevo repertorio de composición y ejecución costarricense, incentivando que por medio de la creatividad nacional se logre seguir manteniendo un liderazgo artístico latinoamericano“.

Según los tres entes involucrados, se generarán “condiciones justas de reconocimiento y gestión de derechos” de las nuevas obras, así registro y difusión que permitan difundir mejor el trabajo.

El Quinteto Miravalles formará parte de la programación de Inédito, en el espacio Música al Atardecer, del Teatro Nacional. (Teatro Nacional/Cortesía del Teatro Nacional)

Programación de Inédito

La primera edición de Inédito forma parte de Música al Atardecer entre abril y agosto. Los ciclos mensuales incluirán estrenos y actividades de formación.

La programación completa y el calendario de artistas y compositores serán publicados en el sitio web y las redes sociales del Teatro Nacional.

Jueves 9 de abril: El rebozo (ópera en proceso), de Carlos Castro con Teatro Abya Yala.

Lunes 25 de mayo: Piano, voz y cuerdas con María Pretiz y Manuel Matarrita.

Jueves 11 de junio: VV. AA., Música mixta para maderas y medios electrónicos.

Jueves 9 de julio: Quinteto Miravalles con música para quinteto de vientos y canto.

Jueves 30 de julio: Cuarteto de Guitarras de Costa Rica con nueva música para cuarteto de guitarras y cuarteto de cuerdas.

Jueves 20 de agosto: Ensamble Eco con nueva música de cámara costarricense.