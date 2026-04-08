Áncora

Teatro Nacional estrena evento para música nueva en programa Música al Atardecer

Nueva ópera, música para vientos y cuerdas, y composiciones para guitarra se encuentran en la programación de Inédito.

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Por Fernando Chaves Espinach
El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se presentará en el Teatro Nacional.
El Cuarteto de Guitarras de Costa Rica se presentará en el Teatro Nacional. (Teatro Nacional/Cortesía del Teatro Nacional)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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