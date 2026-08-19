Suspende actividades Ediciones Era, legendaria editorial que publicó a grandes autores de México y América Latina

Ciudad de México, México. El anuncio de que Ediciones Era suspende actividades y detiene operaciones en librerías y puntos de venta señalando que el mercado del libro ha cambiado y la red de librerías que existía antes de la pandemia desapareció —lo que llevó al desplome de sus ventas “hasta ser apenas del 25% de lo que eran antes”—, cimbró al sector del libro y a la comunidad cultural e intelectual de México, y en especial a los autores que son parte de un catálogo único e incomparable que durante 66 años han hecho de Ediciones Era la más importante editorial mexicana independiente.

La noticia del cierre de la editorial fundada en agosto de 1960 por los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, José Azorín y Vicente Rojo (las iniciales de los apellidos de sus fundadores: Espresate, Rojo y Azorín le dan su nombre: ERA) corrió como reguero de pólvora y ha generado reacciones nacionales e internacionales, y también tristeza entre sus autores, al mismo tiempo muestras de solidaridad y esperanza de que aún hay espacio para recuperar el catálogo y la historia de esta empresa con entre 10 y 12 socios.

Ediciones Era es poseedora de un catálogo histórico de alrededor de 1.200 títulos, de los cuales, al menos 400 son obras vivas y en circulación, que a lo largo de los años publicó a los escritores principales de la literatura mexicana —incluidos a varios Premios Cervantes que tiene México: Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Sergio Pitol, además de otros invaluables como los narradores Juan Rulfo y José Revueltas—. De Costa Rica, publicó en 1990 De qué manera te olvido, premiada novela de Dorelia Barahona.

Ediciones Era es para cuatro de sus autores contemporáneos, Ernesto Lumbreras, Verónica Murguía, Alberto Ruy Sánchez y Fabio Morábito, una empresa que educó a varias generaciones en lo político, en lo social, en lo artístico y, de manera muy relevante, en lo literario.

El escritor mexicano José Emilio Pacheco brinda un discurso luego de recibir de manos del presidente chileno Ricardo Lagos, el Premio Iberoamericano de Literatura Pablo Neruda. (VICTOR ROJAS)

Califican como una tragedia colectiva y una noticia funesta su desaparición. “Esta noticia es como la metáfora del meteorito: un meteorito que trae malos augurios al ecosistema, no sólo editorial, sino de la vida artística y cultural de México”, dice Lumbreras.

Los cuatro autores coinciden en que el cierre de Era es sintomático del terrible momento que vive el mundo editorial y cultural en México, de la ausencia de políticas desde el Estado a favor del libro y la cultura, de la falta de apoyos públicos a proyectos culturales y de un total desinterés de las autoridades por la cultura mexicana.

“Esto que para muchos lectores va a ser una tragedia, al gobierno no le va a importar lo más mínimo. El gobierno ha demostrado una indiferencia y una hostilidad a la cultura enormes. Era era una editorial de izquierda. O sea, la indiferencia del gobierno ante no sólo la desaparición de Era, sino el empobrecimiento de las salas de lectura, la operación de las bibliotecas, la red de bibliotecas, es como lo que ha hecho con el servicio de salud”, afirma Murguía.

Sobre la desaparición de la editorial que impulsó como pocas la literatura mexicana en géneros tan diversos como novela, poesía, cuento, crónica, historia, ciencias sociales, arte y libros para niños y jóvenes, Fabio Morábito dice que nunca ninguna editorial se comprometió con la poesía como Era.

Dice que nadie movió un dedo para dar un apoyo a editoriales durante la pandemia, “ni se les ocurrió que al cerrar todas las librerías había que apoyar a las editoriales porque les venía a faltar el canal que las hace sobrevivir”. Además asegura que de las peores cosas que le pasan a un autor es que una editorial le rechace su libro, pero hay algo peor: que su editorial desaparezca. “Y eso es lo que ha pasado”.

Por su parte, Alberto Ruy Sánchez señala que las condiciones del libro en México se han modificado de tal manera porque desgraciadamente dejó de haber una política de libro, “todo se redujo a que desapareciera la oficina de libro y la Secretaría de Cultura nunca se volvió a meter en políticas de libro y luego dejó de hacer compras en bibliotecas, es una suma de muchos factores que están en contra de la cultura” y que no es privativo del libro sino de los museos, las artes plásticas y escénicas.

Elena Poniatowska cuando se anunció el Premio Cervantes. (Agencia el Universal)

Ante el apunte de que toda esa gestión pasó a manos del Fondo de Cultura Económica con Paco Ignacio Taibo II a la cabeza, Ruy Sánchez dice, “aparentemente, pero no, en realidad él se ocupa de otra cosa. Se ocupa del Fondo, de las librerías Educal, sigue faltando una política del libro”.

La noticia del cierre de Era desconcertó a la editora y gestora cultural Mónica del Villar, quien es accionista minoritaria de Ediciones Era. Dice en entrevista que la decisión de cierre definitivo no es un hecho, que quizás se interpretó así con el comunicado a los libreros y quizás con algunas pláticas a los autores, “pero los socios no hemos decidido como conjunto liquidar la empresa, eso no es un hecho. De aquí a noviembre nos dimos este tiempo para quitar los gastos administrativos lo más posible, hacer una simplificación administrativa y en este transcurso ver qué posibilidades existen para tomar una decisión final”.

Dice que sostuvieron una reunión a principios del mes y “esperamos que no se concrete ese cierre definitivo”. Además reconoce que “sí son reales los problemas económicos, pero estamos dándonos tiempo para ver qué posibilidades hay”. Señala que ante la noticia, el mensaje que le han manifestado es “¿qué hacemos para sacar a Era adelante?, y con mensajes así, pues cómo no va a dar uno la batalla”.

Del Villar apunta que hay dos figuras legales: una es liquidación de una empresa y la otra es suspensión de actividades, “ninguna de las dos es el caso que acordamos, más bien es una simplificación de gastos administrativos para evitar más deuda y ver en adelante qué viene y cómo manejarlo”.

Se solicitó entrevista con Marcelo Uribe, director de Era, para aclarar el asunto, pero no respondió a la solicitud, hasta el cierre de la edición.

Otros escritores, intelectuales e integrantes de la comunidad cultural, lamentan la noticia, incluso ha habido recriminaciones a la falta de apoyos al libro de parte del Estado, a la salida del catálogo de la obra de escritores como José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska, pero también llamados a la Secretaría de Cultura y al gobierno a rescatar esta editorial que es vital.

Fotografía obtenida de Zona Paz y realizada en 1984 por Rafael Doniz. (Rafael Doniz/Wikimedia Commons)

La poeta Malva Flores, dijo: “Como autora de Ediciones Era, pero sobre todo como lectora, no puedo más que deplorar su cierre. Malos, muy malos tiempos para la cultura de nuestro pobre país”; en tanto que el escritor Rafael Pérez Gay escribió: “Aún no se cierran por completo las puertas de ERA. Debemos reabrirlas, no permitamos así el final de una tradición”. Y apuntó: “no solo fue la pandemia, sino el gobierno de López que se negó a rescatar algo de la industria editorial. Y Taibo destruyó lo que quedaba”.

El sociólogo Raúl Trejo Delarbre dijo que en todo el mundo la industria editorial está en crisis, pero “en México, hoy, carecemos de una política pública de apoyo a la edición de libros y especialmente a las editoriales medianas y pequeñas. Una tragedia.” El senador Javier Corral, igual que Pedro Salmerón y Fabrizio Mejía Madrid llamaron a salir en auxilio de Era.

Sin embargo, también hubo críticas desde el sector. El agente literario argentino Guillermo Schavelzon calificó a Era como la crónica de un cierre anunciado. Indicó: “Las editoriales no cierran ni quiebran por culpa del mercado, sino por culpa de quienes las dirigen...” Qué tristeza ver cerrar un proyecto que fue la vanguardia de la edición moderna para toda Latinoamérica.”