Áncora

Suspende actividades Ediciones Era, legendaria editorial que publicó a grandes autores de México y América Latina

En 66 años de trayectoria publicó obras de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes y Octavio Paz en México, y autores latinoamericanos como la costarricense Dorelia Barahona

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Composición de tipos móviles con el logo de Ediciones Era.
Composición de tipos móviles con el logo de Ediciones Era. (Ediciones Era/Cortesía de Ediciones Era para El Universal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ediciones EraliteraturaMéxicoculturaindustria editoriallibros
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.