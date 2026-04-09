¿Cómo va la literatura costarricense? Nuevo ciclo de conversaciones le toma el pulso

El escritor Rodrigo Soto coordina la nueva serie de charlas en el Centro Cultural de España.

Hablar de literatura, sobre todo si se trata de literatura costarricense, es algo que acostumbra hacerse en espacios formales como las universidades, o bien, en espacios informales como los talleres literarios y los bares, pero no son muchas las oportunidades de hacerlo de forma sistemática, al mismo tiempo que agradablemente coloquial, en un espacio informal y abierto al público.

Así se desarrollará durante este año el Centro Cultural de España en Costa Rica, mejor conocido como “El Farolito”, situado en barrio Escalante, San José. Una vez por mes, escritores y escritoras, críticos y académicas, editoras y lectores, se reunirán para conversar sobre diferentes aspectos que están transformando las formas de escribir, difundir y leer la literatura.

En efecto, las transformaciones políticas y tecnológicas en curso en el mundo, y muy particularmente en lo que conocemos como “el mundo occidental”, tienen profundas repercusiones en el ámbito de la cultura y, más específicamente, en el campo literario.

Así, por ejemplo, hace algunas décadas, la digitalización parecía poner en entredicho la continuidad del libro impreso; hoy vemos que los libros digitales e impresos coexisten en un ecosistema más complejo.

El derrumbe de los valores e instituciones del patriarcado impulsado por movimientos feministas y otros colectivos, pone en entredicho el canon literario heredado. Además, impulsa la relectura y la difusión de voces olvidadas o silenciadas, para no mencionar el interés predominante por autores que representan a esas corrientes.

La crisis de la democracia liberal, el papel de las grandes empresas tecnológicas en el ámbito de la cultura global y la irrupción de la inteligencia artificial, son también factores disruptivos. Este ciclo de encuentros.

Juan Sánchez es el director del CCE; aquí lo vemos en la biblioteca del centro, que contiene una valiosa colección de publicaciones sobre arte y literatura de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bajo el título de El nuevo (des)orden literario, el ciclo de encuentros o conversatorios literarios pasará revista a estos y otros temas de actualidad en el panorama literario, enfocando el debate en la realidad costarricense.

Los encuentros se realizarán una vez por mes, las noches de los jueves, a las 7 p. m., según es costumbre en las actividades del Centro Cultural de España, y estarán abiertas al público interesado. Además, quedarán registradas para que quienes tengan interés y no puedan asistir, tengan la oportunidad de acceder digitalmente a ellas.

A continuación, la programación completa del ciclo:

9 de abril: Desde las ruinas de la “Ciudad Letrada” . Los escritores e intelectuales solían tener un lugar preponderante como legitimadores o críticos del poder político en la “Ciudad Letrada”, según la definió el crítico Ángel Rama. Hoy ella está en ruinas. ¿Qué emergió desde las ruinas de la vieja “Ciudad Letrada”? Participan: Bernal Herrera, Carlos Cortés, Gustavo Solórzano Alfaro y Alexandra Ortiz Wallner.

Los escritores e intelectuales solían tener un lugar preponderante como legitimadores o críticos del poder político en la “Ciudad Letrada”, según la definió el crítico Ángel Rama. Hoy ella está en ruinas. ¿Qué emergió desde las ruinas de la vieja “Ciudad Letrada”? Bernal Herrera, Carlos Cortés, Gustavo Solórzano Alfaro y Alexandra Ortiz Wallner. 7 de mayo: Los unos y las otras. ¿Hacia un nuevo canon post patriarcal? Como todos los campos, también el literario está en proceso de acelerados cambios por la irrupción de nuevos paradigmas en cuanto a quiénes hablan; desde dónde hablan; quiénes interpretan y quiénes deciden el valor de las voces y las palabras . Participan: Emilia Macaya Trejos, Guillermo Acuña, Ruth Cubillo Paniagua y Victoria Marín.

Como todos los campos, también el literario está en proceso de acelerados cambios por la irrupción de nuevos paradigmas en cuanto a quiénes hablan; desde dónde hablan; quiénes interpretan y quiénes deciden el valor de las voces y las palabras Emilia Macaya Trejos, Guillermo Acuña, Ruth Cubillo Paniagua y Victoria Marín. 11 de junio: Campo literario, campo minado . La historiografía literaria costarricense identifica las tensiones en algunos momentos: los liberales del Olimpo frente a los intelectuales del grupo Germinal; los comunistas frente a los socialdemócratas. ¿Qué ocurrió tras el colapso del socialismo histórico y durante la globalización neoliberal? Poderes y contrapoderes en la literatura costarricense. Participan: Gustavo Adolfo Chaves, Paul Benavides Vílchez, Magda Zavala y Paola Valverde Alier.

La historiografía literaria costarricense identifica las tensiones en algunos momentos: los liberales del Olimpo frente a los intelectuales del grupo Germinal; los comunistas frente a los socialdemócratas. ¿Qué ocurrió tras el colapso del socialismo histórico y durante la globalización neoliberal? Poderes y contrapoderes en la literatura costarricense. Gustavo Adolfo Chaves, Paul Benavides Vílchez, Magda Zavala y Paola Valverde Alier. 2 de julio: El mundo en mi jardín. Martí dejó dicho: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. Hoy, la globalización ha trastocado nuestras formas de entender y relacionarnos con lo local, originando términos como lo “glocal”. El barrio, la ciudad, la región, Costa Rica y los no-lugares globalizados. Participan: Dorelia Barahona, Francisco Rodríguez Barrientos, Carlos Villalobos y Laura Quijano Vincenzi.

Martí dejó dicho: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. Hoy, la globalización ha trastocado nuestras formas de entender y relacionarnos con lo local, originando términos como lo “glocal”. El barrio, la ciudad, la región, Costa Rica y los no-lugares globalizados. Dorelia Barahona, Francisco Rodríguez Barrientos, Carlos Villalobos y Laura Quijano Vincenzi. 6 de agosto: Enredados en las redes . Las redes sociales son una forma de mantener contacto con los públicos lectores y quizás también de atraer a nuevos lectores. ¿Han propiciado “nuevos géneros literarios” o, al menos, nuevas formas de expresión? De ser así, ¿cuál es su alcance? Sea como sea, es difícil, por no decir imposible, mantenerse al margen de ellas. Participan: Anacristina Rossi, Catalina Murillo, Alí Víquez y Camilo Retana.

Las redes sociales son una forma de mantener contacto con los públicos lectores y quizás también de atraer a nuevos lectores. ¿Han propiciado “nuevos géneros literarios” o, al menos, nuevas formas de expresión? De ser así, ¿cuál es su alcance? Sea como sea, es difícil, por no decir imposible, mantenerse al margen de ellas. Anacristina Rossi, Catalina Murillo, Alí Víquez y Camilo Retana. 3 de setiembre: Literaturas identitarias e identidades literarias . La escritura brinda voz a identidades suprimidas, reprimidas, invisibilizadas o negadas, pero ¿es solo eso? ¿Puede ser algo más que eso? ¿Debe serlo? Participan: Shirley Campbell, Roberto André Acuña, Roberto Cambronero y un invitado adicional aún por definir.

La escritura brinda voz a identidades suprimidas, reprimidas, invisibilizadas o negadas, pero ¿es solo eso? ¿Puede ser algo más que eso? ¿Debe serlo? Shirley Campbell, Roberto André Acuña, Roberto Cambronero y un invitado adicional aún por definir. 8 de octubre: ¿Quién le teme a la Inteligencia Artificial? La nueva bestia negra de la creatividad, según algunos; una dócil y potente herramienta, según otros. Más allá de sus usos creativos, los modelos de lenguaje prefiguran un cambio profundo en la generación y transmisión de la cultura y el conocimiento. Participan: Mauricio Molina, Angélica Murillo, Rodolfo Arias Formoso y Lex Valvesco.

La nueva bestia negra de la creatividad, según algunos; una dócil y potente herramienta, según otros. Más allá de sus usos creativos, los modelos de lenguaje prefiguran un cambio profundo en la generación y transmisión de la cultura y el conocimiento. Mauricio Molina, Angélica Murillo, Rodolfo Arias Formoso y Lex Valvesco. 5 de noviembre: En busca del Lector Perdido. Hoy, la edición está en profunda y permanente transformación. Muchas editoriales, tirajes pequeños; más libros, menos lectores. Además, el aumento exponencial de la autoedición. ¿Enriquecen estos fenómenos el ecosistema del libro? No existen fórmulas mágicas, y al final, se trata de llegar al público lector. Participan: José Chacón, Jonathan Lépiz, Evelyn Ugalde y Marianela Camacho Alfaro.