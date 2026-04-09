Áncora

¿Cómo va la literatura costarricense? Nuevo ciclo de conversaciones le toma el pulso

Centro Cultural de España dedicará ‘El nuevo (des)orden literario’ a analizar los cambios en la literatura de Costa Rica y temas álgidos en el campo cultural.

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Por Rodrigo Soto
Juan Antonio Sánchez Gutiérrez, nuevo director del Centro
El escritor Rodrigo Soto coordina la nueva serie de charlas en el Centro Cultural de España. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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