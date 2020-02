A modo de desafío, Subsuelo se ha planteado buscar más libertad en los montajes y en la producción crítica en torno a los artistas con quienes trabajan. Ocupan un espacio que, al menos por este año, les servirá de escenario para cuestionarse lo asumido y lo no sabido sobre el arte contemporáneo en Costa Rica. ¿Para qué surgió el espacio? “Para hacer cosas porque no pasaba. Hay como un lentitud, todo es muy institucionalizado”, afirma Muñoz. “Es muy importante que se hagan proyectos de artistas para artistas. Otra razón es dar visibilidad a otras personas que no han tenido tanta oportunidad dentro del sistema”.