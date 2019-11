La Sétima, en la diáfana tonalidad de Do mayor, Op. 60, no es la mejor de ellas, y no es ciertamente mi favorita, pero nadie puede negar que es la más espectacular, la más grandilocuente, mayestática, épica y cinematográfica de sus concepciones. Es una sinfonía descriptiva o programática, esto es, una obra que “narra” una historia extra musical. De ahí su visualidad, la riqueza y colorido de la imágenes que suscita, y su “vocación” cinematográfica: es en buen medida una hija del realismo socialista soviético, algo que podría haber salido de la mente de un Serguei Einsenstein, y podría fungir como música de El Acorazado Potemkin, más puntualmente, de la batalla entre cosacos y civiles en las gradas de Odessa, cuando la cuna con el bebé rueda escaleras abajo, entre la risotada de hiena de las ametralladoras y el rugido de las bombas.