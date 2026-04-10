San José luce distinta en el arte de Randall Chaves: Conozca la exposición

La exposición Diario Urbano, del artista costarricense Randall Chaves, invita al público a observar y repensar la ciudad desde una mirada artística que cruza sensibilidad estética y formación arquitectónica. La muestra en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió el 7 de abril y permanecerá disponible hasta el 5 de junio.

A través de dibujos, acuarelas y esculturas, Chaves —arquitecto de profesión y funcionario de la Caja— construye un relato visual sobre el crecimiento urbanístico, la diversidad de los diseños arquitectónicos y las múltiples realidades sociales que configuran la vida cotidiana en San José.

La exposición presenta distintas perspectivas de la capital, desarrolladas a partir de la observación directa y la interpretación personal del artista, según la descripción curatorial.

'El lado oscuro' es obra del artista Randall Chaves. (Randall Chaves A/Cortesía de la CCSS)

En sus obras, la ciudad aparece como un espacio en constante transformación, donde convergen la memoria colectiva, la expansión urbana y las tensiones propias de la vida contemporánea.

La curaduría, a cargo de Efraín Hernández Villalobos, sitúa la obra de Chaves en diálogo con una tradición del arte costarricense que, desde la década de 1970, ha abordado lo urbano y la vivienda precaria. En ese contexto, la muestra se vincula con referentes como Rafael Ángel García, Rudy Espinoza y Crisanto Badilla.

Muchos de los dibujos fueron realizados durante pausas en la jornada laboral o a partir de fotografías captadas en recorridos diarios. Este proceso dota a la muestra de un carácter íntimo y cotidiano, en el que el registro inmediato se convierte en materia artística.

En el plano plástico, la propuesta combina el uso expresivo de la línea y el color en acuarelas con composiciones espaciales que trascienden lo descriptivo. Las esculturas, por su parte, exploran la ciudad como un territorio de acumulación, fragilidad y tensión: mediante estructuras verticales y el uso de materiales constructivos, evocan el crecimiento desordenado y problemáticas como el hacinamiento, la desigualdad y la alienación social.

La exposición se inscribe en una iniciativa institucional que busca visibilizar el talento interno de la CCSS y promover el arte como parte de la vida comunitaria. “Creemos en el valor de visibilizar a los artistas que forman parte de nuestra institución, creadores que, con su obra, dejan huella en la evolución del arte costarricense”, señala la organización en el comunicado de prensa.

La muestra puede visitarse de 9 a. m. a 3 p. m. y también ofrece la posibilidad de coordinar visitas guiadas. El espacio se ubica en el primer piso del edificio Laureano Echandi, ubicado sobre avenida segunda en San José.