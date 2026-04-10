Áncora

San José luce distinta en el arte de Randall Chaves: Conozca la exposición

La nueva exposición del artista costarricense Randall Chaves, abierta hasta el 5 de junio, propone una reflexión visual sobre el crecimiento de San José y sus tensiones sociales.

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Por Fernando Chaves Espinach
'Puente real' es obra del artista costarricense Randall Chaves.
'Puente real' es obra del artista costarricense Randall Chaves. (Randall Chaves/Cortesía de la CCSS)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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