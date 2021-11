¡Saludos, Canadá! Un festival virtual gratuito le lleva lo mejor del cine de ese país a su casa

Decía Herbert Marshall McLuhan, filósofo, erudito y profesor canadiense, que para descubrir un país y a sus habitantes el cine es siempre una gratísima experiencia. Sin embargo, ello no es lo más importante en los análisis que los críticos hacen de las películas, imbuidos en otros aspectos.

Ahora tenemos la grata posibilidad de acercarnos a la geografía, a la idiosincrasia y a las particularidades históricas de un gran país como Canadá, esta vez gracias a filmes que llegan a Costa Rica por la nueva ruta del streaming.

No solo Costa Rica gozará de este festival de cine canadiense. A la vez, se verá en Honduras y en Nicaragua. Para nuestro país, el motivo es importante porque funciona para celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre Canadá y Costa Rica. Este ciclo ha sido organizado por la Embajada de Canadá junto a la plataforma Garbo Virtual.

Nuevo cine canadiense

Este interesante festival cinematográfico tendrá una duración de quince días y su exhibición será gratuita por la plataforma mencionada con un total de siete largometrajes, acompañados por la misma cantidad de cortometrajes. Se trata de filmes que nunca se han exhibido en nuestro país.

'Beans' está inspirada en la infancia de la escritora y directora Tracey Deer. (Garbo Virtual)

Los catorce filmes se estrenan entre documentales y películas de ficción. Estas últimas se basan en hechos reales y su eje temático hace que se le llame Festival de Cine Canadiense por la Inclusión y la Diversidad, por ser un análisis del concepto de inclusión, visto por medio de los ojos de personas indígenas, migrantes y afrodescendientes.

En estos años de pandemia, hacer llegar el buen cine a diferentes sitios es tarea que conlleva importante esfuerzo. Por ese motivo, un festival virtual de cine como este se convierte en herramienta valiosa de difusión cultural cinematográfica

Dos tipos de cine nacional

El festival estará disponible para los países mencionados del 8 al 21 de noviembre y podrá verse cuantas veces la persona desee. Antes de cada película, un especialista de diferentes organizaciones se tomará unos minutos para hacer una introducción.

La sede oficial es la plataforma costarricense Garbo Virtual, cuya dirección es www.garbovirtual.com. Ahí podremos ver y escuchar un mensaje del Embajador de Canadá en Costa Rica. Hay que tomar en cuenta que la industria cinematográfica canadiense representa un ejemplo muy particular al tener dos tipos de cine nacional: el francoparlante de Quebec y el angloparlante del resto del país.

Como dice la estudiosa del tema, Laura Paola Suárez López, se trata de una industria que apuesta por crecer y que fortalece su identidad nacional al abordar temas y problemas universales, así como incursionar en tópicos y formas de distribución alternativas a fin de captar más espectadores.

'Antígona' forma parte de los filmes que se proyectarán en el Festival de Cine Canadiense. (Garbo Virtual)

Lista de largometrajes

1. Antígona

Año: 2019.

Duración: 109 minutos.

Dirección: Sophie Deraspe.

Antígona adapta vagamente la tragedia griega de Sófocles y la sitúa en el Montreal contemporáneo.

Tras el asesinato de sus padres Antígona, su hermana Ismene, sus hermanos Étéocle y Polinice y su abuela Ménécée, encuentran refugio en Montreal. Viven una vida tranquila y modesta en un pequeño apartamento en un barrio de clase trabajadora.

Durante unas violentas huelgas Étéocle es abatido injustamente por la policía durante el arresto de Polinice, un traficante de drogas de poca monta. Motivada por su sentido del deber hacia su familia y alimentada por el recuerdo que aprecia de sus padres muertos, Antígona decide poner en peligro su propio futuro para preservar el de su familia.

La película explora de manera aguda el sacrificio familiar, la carga de la responsabilidad y la naturaleza de la justicia con profundidad y matices excepcionales.

2. Beans

Año: 2020.

Duración: 92 minutos.

Dirección: Tracey Deer.

Inspirada en su propia infancia, la primera película de la escritora y directora Tracey Deer cuenta la historia de una joven mohawk en Kanehsatà: ke, en medio de la crisis de Oka de 1990.

Una mirada refrescante a las vidas de los jóvenes y familias indígenas que se cuenta con una honestidad desgarradora. La película crea conciencia sobre la opresión y discriminación que siguen enfrentando los pueblos indígenas 30 años después.

3. Me llamo humano

Año: 2021.

Duración: 78 minutos.

Dirección: Kim O’bomsawin

Cuando los mayores nos dejan, un vínculo con el pasado desaparece con ellos. La mujer innu especialista en letras, Joséphine Bacon, encarna esta generación, testigo de una era que pronto terminará.

Con carisma y sensibilidad, lidera una lucha contra el olvido y la desaparición de una lengua, una cultura y sus tradiciones. Siguiendo los pasos de Papakassik, el maestro del caribú, Je m’appelle humaine (Me llamo humano) ofrece una incursión en la historia de un pueblo que tiene miles de años junto a una mujer libre que ha dedicado su vida a transmitir sus conocimientos y los de sus antepasados. En su idioma, innu significa “humano”.

4. Éramos niños

Año: 2012.

Duración: 83 minutos.

Dirección: Timothy Wolochatiuk

En este largometraje, el profundo impacto del sistema de escuelas residenciales del gobierno canadiense se transmite a través de los ojos de dos niños que se vieron obligados a enfrentar dificultades más allá de su edad.

Cuando eran niños, Lyna y Glen fueron sacados de sus hogares y colocados en internados administrados por la iglesia, donde sufrieron años de abuso físico, sexual y emocional, cuyos efectos persisten en sus vidas adultas. Éramos niños da voz a una tragedia nacional y demuestra la increíble resistencia del espíritu humano.

El Festival de Cine Canadiense incluye 14 filmes, lista en la que se cuentan documentales hasta películas de ficción. (Garbo Virtual)

5. Salir de la sombra

Año: 2020.

Duración: 79 minutos.

Dirección: Gentille M. Assih.

Presenta las historias de vida en libertad y las poderosas palabras de inspiradoras mujeres de Quebec de origen africano, que han recuperado el control sobre sus vidas después de sufrir violencia doméstica.

La película trasciende los prejuicios y rompe el silencio, descorre el telón de un mundo oculto mal entendido, al tiempo que da testimonio del tremendo poder que proviene de superar el aislamiento y aceptarse a uno mismo. Es una inmersión luminosa en la búsqueda de la curación personal y la humanidad universal. Este es el tercer documental de Gentille M. Assih, director nacido en Togo.

6. Droit Devant: El camino a seguir

Año: 2017.

Duración: 101 minutos.

Dirección: Marie Clements.

Esta película trata sobre momentos clave en la historia de los derechos indígenas en Canadá, desde la década de 1930 hasta la actualidad. La idea de filme surgió tras revisar años de titulares en Native Voice, un periódico indígena de la Columbia Británica.

En la película, miembros de Native Brotherhood y Native Sisterhood discuten los inicios de sus organizaciones, en 1931 y 1933, respectivamente, y cómo Native Voice había ayudado a unir a las primeras naciones en Columbia Británica.

7. Porque somos muchachas

Año: 2019.

Duración: 85 minutos.

Dirección: Baljit Sangra.

Una familia indocanadiense, en una pequeña ciudad de la Columbia Británica, debe aceptar un secreto devastador: tres hermanas fueron abusadas sexualmente por un pariente mayor desde que eran niñas.

Después de permanecer en silencio durante casi dos décadas y media, las hermanas finalmente deciden presentarse, no solo para proteger a otros parientes jóvenes, sino también para dar ejemplo.

Cortometrajes

1-Shipu - Rivière

2- Où sont tes plumes? (Where are your feathers?)

3- Names for Snow

4-Corriger le tableau

5- Sonny Side Up

6-Nous nous soulèverons (We will rise)

7- Discriminación (Discrimination)