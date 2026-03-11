Áncora

‘Rutas clandestinas’ presenta un recorrido por el drama de la migración

Museos del Banco Central presentan, en sus últimos días, la escultura de Ingrid Rudelman. Conozca su obra.

Por Gary Hior
Ingrid Rudelman en su taller de escultura.
Ingrid Rudelman en su taller de escultura. (Ingrid Rudelman/Cortesía de Gary Hior)







