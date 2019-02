–Vacío. Cuando tuve a Celia caí redonda de amor por ella; en la vida había sentido nada así, me revolcó completamente. Me convertí en mamá y dejé todo lo demás. Cuando Celia estaba chiquitita y David fue nombrado director de la EAD y llegaba a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la noche, me dije: soy mamá, pero soy solo mamá y me empecé a poner muy mal, me enojé mucho y me sentí traicionada. David tuvo que dejar Abya Yala y me sentí traicionada por los dos lados; había abandonado a las dos hijas, a Abya Yala y a Celia. Yo estaba a punto de suicidarme.