–Después del colegio uno anda perdido. Me puse a estudiar biología marina y, de forma paralela, teatro en la Escuela Nocturna de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Ahí se me aclaró el panorama, decidí dejar biología y me fui a la escuela diurna de teatro de la Universidad de Chile. Y me dijeron que sí, que sí servía, que tenía talento.