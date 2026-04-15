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Restaurar obras de Goya, Caravaggio y El Bosco es un trabajo muy delicado: así se hace en el Prado

El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, siempre ha puesto el acento en la conservación del patrimonio artístico.

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Por AFP
El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, ha puesto siempre énfasis en la conservación y restauración del patrimonio artístico desde su apertura al público en noviembre de 1819.
El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, ha puesto siempre énfasis en la conservación y restauración del patrimonio artístico desde su apertura al público en noviembre de 1819. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







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