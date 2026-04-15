Restaurar obras de Goya, Caravaggio y El Bosco es un trabajo muy delicado: así se hace en el Prado

El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, ha puesto siempre énfasis en la conservación y restauración del patrimonio artístico desde su apertura al público en noviembre de 1819.

Madrid, España. En un área del Museo del Prado a la que el público no tiene acceso, Almudena, Marta y Eva mantienen viva la tradición centenaria de la restauración de las valiosas obras de arte de la pinacoteca madrileña.

Instaladas en un amplio espacio con mucha luz, las expertas trabajan en la recuperación de cuadros de Goya, Velázquez, Rubens, Caravaggio, El Bosco y El Greco.

El Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo, siempre ha puesto el acento en la conservación del patrimonio artístico desde su apertura al público en noviembre de 1819.

Dotado de tecnología punta y de modernos medios de análisis, diagnóstico y tratamiento de pinturas y esculturas, el equipo dedicado a estos trabajos es capaz de rehabilitar tanto las obras maestras de la colección propia como otras procedentes de instituciones externas.

En febrero, el museo emprendió la restauración de ‘Pablo de Valladolid’, un retrato emblemático de Velázquez, realizado entre 1632 y 1635.

La obra será objeto de análisis técnicos exhaustivos gracias a nuevos equipos, precisó el museo en un comunicado.

Gracias a una tecnología con escáner, los expertos podrán identificar y cartografiar los materiales utilizados por el artista, mientras que la reflectografía infrarroja y el análisis multiespectral les permitirá revelar detalles invisibles al ojo humano.

Todos estos elementos deben ayudarlos a comprender mejor la técnica del artista, el estado de conservación de la obra y a llevar a cabo su recuperación.