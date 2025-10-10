Áncora

¿Qué más leer de Hungría? Cuatro autores para descubrir tras el Nobel de László Krasznahorkai

En ‘Áncora’ le recomendamos esta selección de autores de los siglos XX y XXI para que disfrute una de las literaturas más ricas de Europa.

Por Fernando Chaves Espinach
El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai es autor de novelas como 'Tango satánico', adaptada al cine por Béla Tarr.
El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai es autor de novelas como 'Tango satánico', adaptada al cine por Béla Tarr. ( Déri Miklós/Déri Miklós)







László KrasznahorkaiHungríaliteraturaImre KertészMagda SzabóSándor MáraiÁgota Kristof
Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

