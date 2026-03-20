¿Qué historias cuenta el agua? El Archivo Nacional ofrece un relato al aire libre

Si camina por barrio Pinto estos días, se topará de camino con una exposición mojada en muchas orillas del mundo. Son fotos, muchas fotos, colgadas en la verja exterior del Archivo Nacional. La exhibición se titula E-CO: 24 historias del agua y llega a la institución mediante el apoyo del Centro Cultural de España en Costa Rica.

La muestra al aire libre reúne fotografías y relatos que “visibilizan los múltiples vínculos entre las personas, los territorios y el agua: su fuerza, su memoria, su vida”, según el comunicado de prensa.

La exposición contiene imágenes de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México y Venezuela. Fue organizado por Fundación VIST y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

La exposición 'E-CO2' conmemora el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. (Gabriela Soto/Cortesía del Archivo Nacional)

De acuerdo con el Archivo Nacional, esta intervención en su parte externa se montó en marzo para una doble conmemoración.

“Por una parte, el pasado 14 fue el Día Internacional de Acción por los Ríos y, por otra, este domingo 22 es el Día Mundial del Agua. Esta es una fecha que motiva a reflexionar sobre la gran importancia del agua dulce para la sobrevivencia humana y sobre la necesidad de gestionarla de manera ambiental”, dice la gacetilla de prensa.

El Día Mundial del Agua de este año enfatiza el género, pues millones de mujeres de todo el mundo afrontan de manera desigual la carencia de agua potable.