Áncora

¿Qué historias cuenta el agua? El Archivo Nacional ofrece un relato al aire libre

Verjas del Archivo Nacional, en Curridabat, ofrecen una galería fotográfica de una decena de países. Conozca el proyecto.

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Por Fernando Chaves Espinach
Exposición 'E-CO2' sobre el agua en el Archivo Nacional.
Exposición 'E-CO2' sobre el agua en el Archivo Nacional. (Gabriela Soto/Cortesía del Archivo Nacional)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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