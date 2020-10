En la poesía de Louise Glück, el decir bello y el decir verdadero encuentran su perfecto punto de homeostasis. Escribió ensayos, y son fascinantes. Pero admitámoslo: lo esencial de su pensamiento está en sus versos, que no solo son música (ritmo, cadencia, armonía, melodía), sino también pensamiento poetizado. Ella también fue filósofa a su manera: abran cualquiera de sus poemas, al azar, y mi aserto les saltará a la vista. “You will hear thunder and remember me, and think: she wanted storms” (“Oirás truenos y me recordarás, y pensarás: ella quería tormentas.”) Sí, como Franz Liszt, Louise podría definirse a sí misma como una desatadora profesional de tormentas. Cada uno de sus doce libros de poesía es una purificadora tempestad del alma. Salimos de ellos transidos, transfigurados, y adictos a su verbo, que es como el calmo, divino, sereno remanente de una enorme convulsión interna. Pero en un acto de adorable discreción, ella se reserva para sí misma los espasmos de dolor: lo que nos regala a manos llenas es la música, el inmarcesible canto que suscitaron.