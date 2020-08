Entendió que la burocracia era una clase parasitaria y siniestra, al servicio de oscuros poderes. Su función era humillar, frustrar y demorar los trámites de los ciudadanos. La autoridad, en Kafka, es diluida, difusa: por eso es tan difícil ponerle una aguja y fijarla sobre una tabla, cual un insecto. En El Proceso, José K. no logra nunca conocer a sus acusadores ni a la autoridad suprema. Cuando esta adquiere una contextura tan indefinida y abstracta, no hay posibilidad de rebelarse contra ella. ¿De qué serviría una revolución, puesto que ahora no hay nadie a quien cortarle la cabeza? José K. es rebotado de una secretaría, a un departamento, a una comitiva, a una junta directiva, a una comisión, a una auditoría, a una intendencia, a un despacho, a una asesoría, a una judicatura… nunca logra hablar con el jefe de todos los jefes, ese al que en el siglo XVII no hubieran vacilado en guillotinar. Además no lo olviden: era un “sistema - padre”: también perdió esa batalla. La autoridad se disemina, atomiza, despersonaliza, y es imposible hablar con un ser humano que nos aclare nuestro predicamento.