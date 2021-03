Degas amaba la plenitud del movimiento. Me he perdido mil veces entre sus bailarinas, las he atisbado durante sus ensayos, en los pasadizos y en sus estudios, desde las bambalinas, haciendo sus ejercicios de calentamiento: frappé, fouetté, embôité, pirouette… tal vez hasta haya bailado con algunas de ellas. Y me parece haber dado con las claves de la fascinación que sobre mí ejercen: 1- Parecen siempre sorprendidas por el pincel del pintor, suspendidas en la pose que las eterniza: no están “posando”. 2- No intentan ser sensuales, y precisamente por eso lo son doblemente. 3- Siempre las veo en medio de un ensayo, la fase más íntima y verdadera del quehacer artístico. 4- No son prima donas: hay en ellas un pudor, una honestidad que me mueve a la ternura. 5- Todas ellas son -sospecho- la misma mujer. 6- Representan el movimiento a punto de acontecer: lo anticipo, lo deseo. En términos aristotélicos, son más potencia que acto. 7- Me dejan adivinar -o por lo menos imaginar- el gesto anterior, el movimiento que precede a su fijación en el lienzo. Con ello la continuidad de su coreografía puede ser establecida. 8- La técnica del pastel les confiere una ingravidez de libélulas que ningún otro procedimiento pictórico podría recrear. 9- Todo en ellas propende al vuelo. 10- Bajo sus zapatillas se adivinan pies fuertes a un tiempo que esbeltos. 11- Sus piernas son infinitas.