Áncora

‘Perro Azul: la literatura como deporte extremo’ es la exposición que celebra una aguerrida editorial de Costa Rica

El Centro Cultural de España presenta la exposición Perro Azul, un recorrido por más de 26 años de literatura independiente en Costa Rica. Así la puede visitar.

EscucharEscuchar
Por Juan Sánchez
Exposición 'Perro Azul: la literatura como deporte extremo' en el Centro Cultural de España.
Exposición 'Perro Azul: la literatura como deporte extremo' en el Centro Cultural de España. (Centro Cultural de España/Cortesía del Centro Cultural de España)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Editorial Perro AzulliteraturaeditorialCentro Cultural de EspañaCarlos Aguilarpoesía

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.