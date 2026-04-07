Áncora

País Vasco quiere exhibir el ‘Guernica’ de Picasso por los 90 años del bombardeo; presidenta de Madrid responde con ‘insultos’

Isabel Díaz Ayuso calificó las pretensiones vascas de “catetas” (pueblerinas), provocando el enfado de los dirigentes vascos.

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Por AFP
'Guernica' de Pablo Picasso, obra de 1937, en el Museo Reina Sofía.
'Guernica' de Pablo Picasso, obra de 1937, en el Museo Reina Sofía. (Museo Reina Sofía/Museo Reina Sofía)







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