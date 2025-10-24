Áncora

Nuevo mural y edificios iluminados de azul: San José celebra así 80 años de las Naciones Unidas

Conozca dónde se ubica la nueva obra interactiva y cuál es el mensaje que busca transmitir.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
El 'Mural del compromiso' se inauguró este viernes 24 de octubre en San José, en conmemoración de 80 años de las Naciones Unidas. Fue creado por la artista Mariela Montoya.
El 'Mural del compromiso' se inauguró este viernes 24 de octubre en San José, en conmemoración de 80 años de las Naciones Unidas. Fue creado por la artista Mariela Montoya. (ONU en Costa Rica/Cortesía de ONU en Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Organización de las Naciones UnidasONUmuralarte públicoarte
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.