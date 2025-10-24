Nuevo mural y edificios iluminados de azul: San José celebra así 80 años de las Naciones Unidas

El 'Mural del compromiso' se inauguró este viernes 24 de octubre en San José, en conmemoración de 80 años de las Naciones Unidas. Fue creado por la artista Mariela Montoya.

Un nuevo mural con experiencia de realidad aumentada, edificios iluminados de azul y una reafirmación de principios: Costa Rica conmemoró así este 24 de octubre los 80 años de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual el país fue uno de los 51 miembros fundadores en 1945.

Como parte de la celebración, se inauguró un mural interactivo en el bulevar de la avenida central, cerca de la Asamblea Legislativa, donde se destaca el vínculo del país con la ONU y su papel “como promotor de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.

Esta nueva de arte público se ubica en la zona de la Asamblea Legislativa y fue creado por la artista costarricense Mariela Montoya, “en representación del compromiso de Costa Rica con los valores y principios de las Naciones Unidas”, dijo la creadora.

El mural incluye referencias a la biodiversidad de Costa Rica, y hay un bosque “en la penumbra”, dice Montoya, pero que va hacia la luz como símbolo de la esperanza. Asimismo, representa a personas diversas como adultos mayores, migrantes, defensores de derechos humanos y ambientales.

“Es un mural que reconoce los desafíos actuales, las desigualdades de género, los desplazamientos forzados y todos esos conflictos a los que nos enfrentamos”, dice Montoya. El mural cuenta con una versión en realidad aumentada que puede disfrutar leyendo con su teléfono el código QR integrado al mural.

Durante el acto, la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi, reconoció el liderazgo del país dentro de la organización. “Este país es la prueba de que el multilateralismo empieza en casa, y que un Estado pequeño puede ser faro global si prioriza la ética y el bien común, como lo ha hecho Costa Rica. Necesitamos a Costa Rica para seguir avanzando, para fortalecer los foros internacionales y lograr que los beneficios del desarrollo y la tecnología lleguen a todas las naciones”, afirmó, según el comunicado de prensa.

Como recoge el comunicado de prensa, en sus ocho décadas de existencia, la ONU ha sido el principal instrumento de cooperación internacional para afrontar los grandes desafíos globales. Entre sus logros destacan la descolonización de más de ochenta territorios, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la creación de marcos de cooperación en ámbitos como la salud, las telecomunicaciones y la aviación civil.

Desde su fundación, Costa Rica ha tenido un papel activo en la agenda de la ONU, impulsando iniciativas históricas como la creación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el desarrollo del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la coautoría del Tratado sobre Comercio de Armas. Su condición de país sin ejército y su vocación pacifista han definido su política exterior durante ocho décadas.

Costa Rica impulsará a Rebeca Grynspan como candidata a la Secretaría General de la ONU. (ONU/UNCTAD /UNCTAD)

En el marco de esta efeméride, el Gobierno costarricense anunció su respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspan Mayufis para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

La conmemoración del Día de las Naciones Unidas culminará con la iluminación en azul de varios edificios emblemáticos de San José, entre ellos la Asamblea Legislativa, el Museo Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y la Cancillería, como símbolo del compromiso del país con el ideal de una cooperación internacional basada en la paz, la ética y el derecho.