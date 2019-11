Scott derriba las grandes leyendas del Medioevo. 1- Por más que se llamen Ricardo Corazón de León, los reyes no son tales por designio divino, sino en virtud de linaje, estirpe y sangre. 2- La lealtad de sus caballeros no es tampoco un mandato divino, sino una serie de pactos de conveniencia recíproca. 3- El amor erótico o cortés del Medioevo no hace sino sublimar el amor que el vasallo debía profesar a su señor. 4- La riqueza no radicaba en la acumulación de dinero (eso llegaría con la era numismática y crematística, el nacimiento de la banca en la Florencia renacentista). La única riqueza era la posesión de la tierra. 5- El señor feudal cedía su tierra al vasallo, cuya esposa debía parir veinte hijos con el fin de que diez sobrevivieran y se integrasen a las fuerzas de trabajo. El trabajo infantil no violaba los derechos humanos (pautados hasta 1948): era la cosa más natural del mundo. Los hijos eran manos que cultivaban la tierra y le garantizaran al señor feudal una colecta ubérrima, arcas llenas de frutos, granos, legumbres, vinos y carnes. 6- Las ordalías o justas de caballeros, los duelos a todo galope con armadura y larguísimas, fálicas espadas no expresaban la justicia (no era la forma en que Dios premiaba al justo y castigaba al impostor): su resultado dependía simplemente de la habilidad de los contendientes. 7- Pese a los esfuerzos de Hollywood por glamurizarlas, las cruzadas no fueron sino genocidios y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo árabe.