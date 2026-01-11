Áncora

Nos miran las plantas: Una exposición en Teorética reenfoca nuestra mirada al mundo que nos rodea

En otras partes del mundo hay centenares de plantas en las calles, pero la cuota es baja en nuestras aceras. Empero, esta propuesta en TEOR/éTica nos recuerda que siempre hay verde: la botánica también puede ser una constelación de historias.

Por Joaquin Rivas Villanueva
Anthony Robinson. 2025. Crece y crece, nada le detiene, ni la moneda ni la belleza, el límite no piensa.
Anthony Robinson. 2025. Crece y crece, nada le detiene, ni la moneda ni la belleza, el límite no piensa. (Sergio Rojas Chaves/Cortesía)







TEOR/éTicaArte costarricensePlantas

