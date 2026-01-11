Nos miran las plantas: Una exposición en Teorética reenfoca nuestra mirada al mundo que nos rodea

Anthony Robinson. 2025. Crece y crece, nada le detiene, ni la moneda ni la belleza, el límite no piensa.

Como alguien de fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), cuando camino por la ciudad me hace falta la cantidad de plantas que hay en otras partes del país. Hay ocasiones en las que escucho extranjeros hablar de los parques de la ciudad o las plantas de algunas aceras, pero me parece que la barra está muy baja.

La propuesta de REUNION me recuerda que siempre hay plantas, aun cuando no se ven, o no tienen el verde que yo necesito para considerarlas parte de un paisaje “biodiverso”. En este texto de Nos miran las plantas, ambos integrantes proponen que la botánica sea considerada una “constelación de historias, relaciones y actos de atención”.

La fundación TEOR/éTica es un lugar idóneo para la propuesta por su histórica posición revisionista frente al urbanismo en el que se encuentra ubicada. Desde sus primeras exposiciones, que trataron el tema de las direcciones de la capital, pasando por sus residencias que enfrentan a artistas a las circunstancias del espacio, hasta incluso su reciente acople a La Trama, un grupo de espacios de arte josefinos que se han unido para fortalecer la promoción de la cultura artística contemporánea en la capital.

La muestra está en las dos casas que componen la fundación. En la primera casa, vemos una selección de obras en la que resaltan los trabajos de artistas como Dharmendra Prasad, Manuela Morales Délano, Marjorie Navarro y Rosa Canina. En estos trabajos, les artistas exploran, desde diferentes frentes, las intersecciones entre la convivencia y la visualidad de lo natural. Los trabajos de Prasad y Navarro adoptan un acercamiento particular.

La última muestra una “conclusión” de su estudio sobre la estética y la aceptación de algunos vegetales en la historia del arte costarricense. Esto lo combina con una crítica a la aceptación de la censura que sugiere revisar nuestros sesgos estéticos. Prasad, por otro lado, lo menciono por el tratamiento de un fenómeno agrocultural ajeno en forma a Costa Rica, pero cercano en materialidad: el arroz.

Intervención de sala por Mariela Álvarez en TEOR/éTica, Lado V. (Sergio Rojas Chaves/Cortesía)

En Lado V, las obras se permiten más volumen gracias al tamaño de los cuartos. En estas divisiones, las obras de Marisabel Arias, Román Florez, Mariela Álvarez, Anthony Robinson y Trevor Yeung atraen a les espectadores por su creatividad en el tratamiento del tema o por su forma.

En este caso, la obra que más ayudó a reseñar esta exposición fue la de Robinson. Una sala intervenida con pintura en aerosol, madera, fotografías de archivo y fotografía digital. Recuerdo una entrevista a Sergio (uno de los integrantes de REUNION), en la que me comentaba lo curioso que es tener plantas, en especial bajo techo, porque nos permite ver nuestra necesidad de mantener vivos estos seres que parecen querer morir. En esta sala, veo la necesidad de ver vida, incluso donde no hay donde sembrarla.

Adicionalmente, en la sala del frente, recuerdo el trabajo de Arias: un “perchero” con prensas que le dan la forma de un Topiario Limeño. Una sublimación en tela casi de la altura del cuarto que deja ver uno de los rasgos más característicos del trabajo de la artista, el de la ternura en la reproducción masiva de productos de plástico.

Karen Olsen Yu. 2025. Espejo Orquídeario (Sergio Rojas Chaves/Cortesía)

La exposición tiene muchos atractivos y escasos desaciertos. Las obras permiten ver diversos acercamientos al tema central desde diferentes puntos del planeta. Además, enfrenta a les espectadores ante medios y técnicas nuevas y experimentales.

Sin embargo, el espacio también presenta un reto de explorar en algunos casos. Quizá por la cantidad de obras o por el diseño de la casa, había obras como la de Daniela Flores Arias, ubicada en la biblioteca, o la ya mencionada de Trevor Yeung, en el espacio exterior al lado de la obra de Robinson, que en una primera visita no vi por no saber dónde estaban.

Además de la constelación que mencioné anteriormente, REUNION también propone observar las posibilidades que las plantas ofrecen: devolvernos la mirada, invitar a la humildad y curiosidad, y nuevas formas de relacionarnos.

La exposición va a estar disponible hasta el 31 de enero en TEOR/éTica. La muestra permite ver artistas costarricenses dialogando con trabajos de artistas internacionales sobre el concepto de botánica que proponen los integrantes del colectivo.

Mariela Álvarez. 2025. Sacred Growth. (Sergio Rojas Chaves/Cortesía)

Anna Mateucci. 2024. Sin título. (Sergio Rojas Chaves/Cortesía)