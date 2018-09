En consonancia con una personalidad que elude los centros y orbita hacia los márgenes, Quintanilla Armijo muta del rol de protagonista al de narrador testigo. Hace exactamente un año, en su casa en Managua, él me comentó: “Para mí, Costa Rica es importante, de hecho, la exposición me interesa por varias razones ajenas a hacerme visible… A mí me interesa por razones totalmente personales… En el museo hice mi primera exposición personal y esta va a ser mi última. Por otro lado, en Costa Rica conocí a la Adrienne. O sea: todo está ligado. En Costa Rica yo me refugié cuando la guerra y por el Frente Sur iba a entrar yo cuando ya la revolución triunfó, gracias a Dios, sino probablemente hubiera sido una de estas fotos…” (se refería a fotografías de jóvenes que murieron en el Frente Sur).