En Costa Rica, Myriam se prodiga como profesora, crítica literaria, teatral, cinematográfica. Tiene un espacio en La República: “El rincón del idioma”. Aparece tres veces por semana. Sus libros Las otras personas y algunos más y Que Dios protege a los malos son premiados en los Juegos Florales Centroamericanos celebrados en Guatemala. Costa Rica la galardona también en múltiples ocasiones, la última vez con su fascinante novela corta Los ruidos y Julia. A instancias de Alfonso López Martín y José Marín Cañas fungió como profesora de puntuación en el Instituto de Cultura Hispánica. No cesa de señalar que en Costa Rica la gente escribe con pésima sintaxis y peor puntuación. La situación no ha hecho más que empeorar desde su diagnóstico. Escribe abundosamente en La República, La Nación, el Semanario Universidad, el Excelsior, la Revista Nacional de Cultura, Káñina… Es una pluma ubicua y siempre bienvenida. Se reúne los sábados por la tarde en casa de José Basileo Acuña, en compañía de su amiga Lilia Ramos: concilios tan legendarios como los “martes de Mallarmé”, a los que asistían Proust, Gide, Monet, Debussy, Ravel. En el lado feo de las cosas, Beto Cañas le veta el acceso a la Academia de la Lengua por no haber nacido en Costa Rica. En todo país tercermundista existe este tipo de argollas herméticas: generalmente son lo que Jardiel Poncela llama “sociedades generales de bombos mutuos”.