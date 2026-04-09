Áncora

Museo Calderón Guardia expone más de 60 años de trayectoria de un pintor apasionado por el paisaje urbano

La exposición reúne más de 55 obras que trazan la evolución artística de Ricardo Jiménez Salazar, entre paisajes y figuras cargadas de simbolismo.

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Por Fernando Chaves Espinach
Paisaje urbano de Ricardo Jiménez Salazar expuesto en el Museo Calderón Guardia.
Paisaje urbano de Ricardo Jiménez Salazar expuesto en el Museo Calderón Guardia. (Ricardo Jiménez Salazar/Cortesía del Museo Calderón Guardia)







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Museo Calderón Guardiapinturaartearte costarricenseRicardo Jiménez Salazar
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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