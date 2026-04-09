Museo Calderón Guardia expone más de 60 años de trayectoria de un pintor apasionado por el paisaje urbano

La exposición Los cuadros de mi vida propone un recorrido íntimo y reflexivo por la trayectoria del pintor costarricense Ricardo Jiménez Salazar, en una muestra que se exhibe desde el 26 de marzo y hasta el 18 de mayo en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Con más de 55 obras, la exhibición articula un itinerario visual que permite al visitante adentrarse en las distintas etapas, búsquedas y transformaciones que han marcado más de seis décadas de producción pictórica. Cada pieza funciona como fragmento de una narrativa mayor, en la que se entrelazan memoria, identidad y exploración estética.

Entre los ejes que atraviesan la muestra destacan el paisaje, tanto urbano como rural, y la figura femenina, abordados desde una mirada sensible y profundamente personal. En estas obras, el entorno cotidiano adquiere nuevas capas de significado, mientras la figura humana se configura como un territorio de expresión emocional y simbólica.

Ricardo Jiménez Salazar cuenta con más de 60 años de trayectoria. (Ricardo Jiménez Salazar/Cortesía del Museo Calderón Guardia)

“Uno de los elementos más distintivos de la obra de Jiménez Salazar es el color. Lejos de cumplir una función meramente descriptiva, se convierte en un recurso expresivo fundamental, capaz de construir atmósferas, intensificar emociones y dotar de ritmo a la composición”, explicó Luis Núñez Bohórquez, director del museo, en un comunicado de prensa.

Según añadió, la propuesta “articula estas dimensiones en un discurso coherente y sensible” que sitúa la experiencia artística en un plano que trasciende lo visual para adentrarse en lo simbólico.

Por su parte, el artista subrayó el carácter introspectivo de la muestra. “Los cuadros de mi vida no solo recorre más de 63 años de trayectoria, sino que también invita a una exploración profunda de mi obra como espacio de conocimiento y descubrimiento. Temas como el paisaje urbano, la figura femenina y el paisaje costarricense han sido constantes en mi trabajo”, afirmó Jiménez Salazar.

El pintor, miembro activo del colectivo Pintal, Pintores al Aire Libre de Costa Rica, y exprofesor de la Casa del Artista, ha desarrollado una carrera estrechamente vinculada con el entorno natural y cultural del país.

La exposición puede visitarse de lunes a sábado, de 9 a. m. a 5 p. m., con entrada gratuita. El Museo Calderón Guardia se ubica en barrio Escalante, San José.