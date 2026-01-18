Museo Calderón Guardia revisa el legado de Max Jiménez con más de 80 obras

La obra de Max Jiménez fue breve como su vida, pero poderosa como pocas en el arte de Costa Rica. El Museo Calderón Guardia inaugura Entre candelillas y quijongos, una muestra dedicada a su creación plástica y literaria. La exhibición en barrio Escalante, San José, estará abierta al público hasta el 14 de marzo de 2026, con entrada gratuita.

La exposición es la primera muestra dedicada a Max Jiménez que se realiza en el país en más de dos décadas. Con ello, de acuerdo con el museo, se salda una deuda histórica con uno de los creadores más radicales, visionarios e influyentes del siglo XX costarricense.

La muestra reúne 80 obras, entre pinturas, dibujos, grabados y textos, producidos a lo largo de varias décadas, y propone un recorrido integral por uno de los universos artísticos y literarios más singulares de Costa Rica.

Mujer en la ventana (1940), de Max Jiménez. (Max Jiménez/Cortesía del Museo Calderón Guardia)

Jiménez fue una figura clave de la vanguardia nacional, cuya obra, marcada por una mirada crítica, expresionista y muy humana, empujó los márgenes estéticos y narrativos de su contexto.

Para Adriana Jiménez, nieta del artista, esta exposición permite “acercar al público a una obra valiente y sensible, marcada por la necesidad de decir lo que en su tiempo resultaba incómodo y que hoy sigue siendo fundamental para comprender nuestra modernidad cultural”.

Las candelillas y los quijongos funcionan como ejes narrativos de la exposición, a la vez que remiten al territorio, la memoria y las tensiones sociales presentes en su obra, según el comunicado de prensa.

El público podrá apreciar piezas emblemáticas como Anita, Vendedor de naranjas y San Juan Bautista, además de poemas y artículos publicados en Repertorio Americano.

Para los amantes del arte nacional, es buena temporada para repasar a los clásicos, pues en el Museo de Arte Costarricense sigue Cuerpo y permanencia, otra largamente esperada revisión de la obra de Francisco Zúñiga.