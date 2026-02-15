Áncora

Murió a los 90 años uno de los referentes del jazz europeo contemporáneo

El músico francés revolucionó el género en Europa y deja un vasto legado.

Por AFP
Michel Portal en el Bruegge Concertgebouw, 2006.
Michel Portal en el Bruegge Concertgebouw, 2006. (Hans Peter Schaefer/Wikimedia Commons)







Michel PortaljazzmúsicaEuropaarte
