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Muere el director de la película que cambió la historia del cine argentino en los años 80

Afamado cineasta ganador del Óscar y el Globo de Oro visitó Costa Rica para hablar de su cine y de la historia de Argentina.

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Por AFP
'La historia oficial', del argentino Luis Puenzo, se estrenó en 1985.
'La historia oficial', del argentino Luis Puenzo, se estrenó en 1985. (IMDB/IMDB)







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