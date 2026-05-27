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Muere a los 95 años legendario saxofonista de jazz, ‘último’ entre los gigantes del género

“Con gran pesar y profundo cariño anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins”, en su casa de Woodstock, Nueva York, decía una publicación en las redes oficiales del artista.

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Por AFP
Retrato al aire libre de Sonny Rollins, saxofonista estadounidense de jazz, tomado el 22 de julio de 2005 durante el Jazz à Juan, en la Riviera Francesa, antes de su presentación.
Retrato al aire libre de Sonny Rollins, saxofonista estadounidense de jazz, tomado el 22 de julio de 2005 durante el Jazz à Juan, en la Riviera Francesa, antes de su presentación. (Yves Moch/Wikimedia Commons)







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