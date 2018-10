En la segunda anécdota –acaecida en la Staatsoper en medio de una huelga de figurantes– se narra que la dirección del célebre teatro vienés se vio obligada a improvisar el pelotón de fusilamiento de Cavaradossi, y para ello recurrió a jóvenes miembros del Ejército austríaco. Los imberbes soldados recibieron una apresurada explicación del réggiseur, quien les instruyó acerca del fusilamiento de la persona que encontrasen cerca de la pared. Malhadadamente, el tenor que encarnaba a Cavaradossi sufrió un repentino ataque de tos, que lo obligó a un mutis temporal de la escena. En consecuencia, la única persona que permanecía en esta, junto al muro fatal, era la corpulenta figura de Caballé. Fieles a su disciplina militar, los improvisados soldados se aprestaron entonces a fusilar a Floria Tosca. Colocada ante el inevitable desenlace, Caballé gritó agudamente: “¡Eso sí que no! ¡A mí no me fusila nadie!”. La función se detuvo y, en medio de la hilaridad general, se repitió la totalidad de la escena.