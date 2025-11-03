Áncora

Mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes, el mayor galardón literario en español

Premio Cervantes 2025 ya tiene ganador: el escritor mexicano Gonzalo Celorio es el nuevo galardonado latinoamericano.

Por Europa Press
Gonzalo Celorio es el Premio Cervantes 2025; aquí en una foto de 2015.
Gonzalo Celorio es el Premio Cervantes 2025; aquí en una foto de 2015. (ANTONIO NAVA/SC/Secretaría de Cultura)







