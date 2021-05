”Si yo no me hubiese metido en el mundo digital, ya estaría al margen, no podría comunicarme con nadie. Me siento contento de ser parte de las redes sociales, disfruto mucho, me son muy útiles como escritor. Sin estar metido en las redes sociales, yo estaría disminuido; esa es la marca de los tiempos. Cada día que pasa va a ser más necesario. Estoy metido donde debo estar, sin perder la curiosidad –el espíritu vivo de no apartarse del mundo–”.