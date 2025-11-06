Áncora

Margaret Atwood, autora de ‘El cuento de la criada’, teme que acabe la ‘época optimista’ del mundo

La autora canadiense de ‘El cuento de la criada’ publica sus memorias de lucha feminista, una infancia curiosa y lo que ha vivido tras el éxito.

EscucharEscuchar
Por AFP
La autora Margaret Atwood en el Lincoln Center de Nueva York, en 2019.
La autora Margaret Atwood en el Lincoln Center de Nueva York, en 2019. (ANGELA WEISS / AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Margaret AtwoodliteraturaEl cuento de la criadaCanadá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.