El mundo debe ser “mejorado”, y en eso consiste precisamente la gestión artística. El David de Miguel Ángel representa algo que no existe en la vida real: no es un hombre: es un proto-hombre. Una perfección para la cual no hay modelo posible. En un mundo imperfecto el artista sueña la perfección, y la materializa. No habiendo nunca tenido la vivencia, la experiencia empírica de lo perfecto, ¿de dónde viene su nostalgia, su necesidad, su intuición de ello? ¿Quién puede aspirar a algo que jamás ha conocido? ¿A través de la reminiscencia socrática? Ese es su gran secreto. Por eso se trasciende a sí mismo, a su época, a su mundo. La belleza que crea es universal y trans-histórica. La sed de lo bello no es una construcción cultural: es un elemento estructural, antropológico, del