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‘Magnifica Humanitas’: León XIV cuestiona una cultura que quiere ‘superar’ al ser humano con la IA

‘Magnifica Humanitas’ cuestiona el transhumanismo y advierte sobre una cultura que delega el pensamiento a las máquinas

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Por Jailine González Gómez y Rodrigo Muñoz-González
La primera encíclica (carta) al pueblo católico del mundo del papa León XIV coloca a la inteligencia artificial en el centro del debate ético mundial. En “Magnifica Humanitas”, el pontífice plantea que el desafío de la inteligencia artificial no es solamente técnico, sino profundamente moral y político.
El Vaticano vuelve a intervenir en el debate tecnológico con una crítica a la IA, el transhumanismo y la automatización de la vida humana. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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