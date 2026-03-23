Londres investiga ataque contra un servicio de ambulancias de la comunidad judía

Policía inspecciona la zona del incidente en Golders Green, al norte de Londres.

Londres, Reino Unido. La unidad antiterrorista de la policía de Londres investiga un ataque “antisemita” en la capital británica tras el incendio en la madrugada del lunes de cuatro ambulancias gestionadas por una asociación judía.

Un grupo hasta hace poco desconocido y denominado Ashab al-Yamin publicó un video reivindicando el ataque en un canal de Telegram recién creado.

El grupo es calificado como proiraní por la organización de monitoreo de grupos yihadistas SITE Intelligence Group.

Por su parte, el Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT) señala que el mensaje de reivindicación circuló en cuentas en línea de milicias chiitas proiraníes.

“Verificar esta reivindicación será una prioridad, pero por el momento no estamos en condiciones de confirmarla”, declaró la policía londinense.

Ashab al-Yamin ha reivindicado otros ataques recientes en Bélgica y Países Bajos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, denunció en la red social X un ataque “profundamente impactante y antisemita”.

Las cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía conocido como Hatzalah, fueron incendiadas en el barrio de Golders Green (norte de Londres).

En el incendio no hubo heridos, precisó la policía, aunque algunas viviendas cercanas fueron evacuadas por precaución.

La policía indicó haber sido alertada hacia la 01h45 de la madrugada (hora GMT y local) debido a un incendio en ese barrio.

“Estamos examinando imágenes de videovigilancia y tenemos conocimiento de videos que circulan en línea. En esta fase preliminar, creemos que estamos buscando a tres sospechosos”, señaló la Policía Metropolitana en un comunicado.

Los bomberos indicaron haber movilizado seis vehículos y unas cuarenta personas en el lugar, logrando extinguir el incendio hacia las 03h00.

Imágenes difundidas por los medios británicos muestran tres vehículos calcinados en un aparcamiento y un cuarto dañado.

En el barrio, los miembros de la comunidad judía no se mostraban sorprendidos.

“Es recurrente, pero lo que me sorprende es que hayan atacado ambulancias”, afirmó a la AFP Adam Waters, de 36 años, empleado de una organización judía.

“Estamos aterrorizados. El antisemitismo se ha vuelto demasiado extendido”, añadió Yael Gluck, de 42 años.

En los últimos años, Reino Unido ha registrado un aumento de actos antisemitas, según datos de varias asociaciones y del gobierno.

Según el Community Security Trust, hubo 3.700 actos antisemitas en Reino Unido en 2025, un aumento del 4% en un año y el segundo total anual más alto jamás registrado por esta organización encargada de proteger los lugares de la comunidad judía.