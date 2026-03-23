El Mundo

Londres investiga ataque contra un servicio de ambulancias de la comunidad judía

Policía indaga posible ‘ataque antisemita’ tras incendio de cuatro ambulancias de asociación judía.

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Por AFP
Policía inspecciona la zona del incidente en Golders Green, al norte de Londres.
Policía inspecciona la zona del incidente en Golders Green, al norte de Londres. (HENRY NICHOLLS/AFP)







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